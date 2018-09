PF destrói 12 passagens em fronteira com a Argentina A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou uma operação ontem no município de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, e destruiu 12 pontos clandestinos de passagem de veículos, pessoas e mercadorias junto ao rio que separa o Brasil da Argentina. A ação faz parte da Operação Fronteira Oeste, que teve início em agosto deste ano, destinada a aumentar a fiscalização junto às áreas de fronteira com o Paraguai e Argentina. Foram apreendidos também, dentro da mesma operação, no município de Realeza (PR), cerca de 14 quilos de maconha e cerca de 600 comprimidos de remédios abortivos. Uma menor de 17 anos foi apreendida e uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. O entorpecente seria distribuído no Rio Grande do Sul.