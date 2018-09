PF destrói mais de 167 mil pés de maconha na Bahia

De acordo com a PF, as ações na caatinga ocorreram entre 28 de maio e 5 de junho, nas cidades baiana de Juazeiro, Petrolina, Curaçá, Abaré e Chorrochó, e contou com a participação de 65 policiais, dois helicópteros, um caminhão tanque, um ônibus de comando e mais de 20 viaturas.

O total de maconha erradicado corresponde a cerca de 50,6 toneladas do entorpecente. Também foram destruídas 19.000 mudas do vegetal proscrito e incinerados no local 5 quilos de maconha prontos para consumo.

A Operação Liamba III é o desdobramento do ciclo das grandes operações de combate a entorpecentes no Vale do São Francisco, iniciado em 2006 com a Operação Terra Prometida e continuado pelas operações Prometeu, Labareda, Clareira e Catingueira.

Desde então mais de 2 milhões de pés da droga foram destruídos, o que equivale a 600 toneladas de maconha que deixaram de ser comercializadas nos Estados da Bahia e de Pernambuco, segundo a PF.