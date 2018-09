PF destrói plantações de maconha em 8 cidades de PE A Polícia Federal (PF) concluiu hoje a primeira operação do ano para diminuir a oferta de maconha em Pernambuco. Foram destruídos 131 plantios em oito municípios do sertão pernambucano, totalizando 337,4 mil pés de maconha. De acordo com a PF, as plantas seriam suficientes para produzir 101 toneladas da droga. Ninguém foi preso.