PF detém 11 no RJ em fábrica de máquinas caça-níqueis Onze pessoas foram presas hoje, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Federal. Os suspeitos foram detidos dentro de uma fábrica de máquinas caça-níqueis. As máquinas eram montadas no local e depois distribuídas para outros bairros. No local, os agentes também apreenderam computadores e outros materiais que serão analisados. A PF tenta descobrir agora o envolvimento de outras pessoas na quadrilha. Os presos deverão ser transferidos amanhã para um presídio.