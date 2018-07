PF detém dez e apreende 1 tonelada de remédios no PA

Cerca de 40 estabelecimentos passaram por fiscalização. Os medicamentos foram recolhidos por se enquadrarem em uma das seguintes irregularidades: falta de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), falsificação ou contrabando. Também foram apreendidos medicamentos controlados cuja venda não observava as disposições legais e regulamentares. Vinte estabelecimentos foram interditados.

A ação contou com a participação da Anvisa, do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará e da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, objetivando combater o contrabando, comércio e fabricação irregular/ilegal de medicamentos, dentre outras irregularidades nos estabelecimentos do município de Redenção.