PF detém invasão de área próxima a aeroporto no AM Durou menos de oito horas uma invasão de cerca de 150 pessoas em uma área próxima à cabeceira da pista do Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus (AM). No início da tarde, a Polícia Federal convenceu os invasores a saírem da área, alegando o perigo à segurança dos voos. "Saíram pacificamente, porque explicamos que o acúmulo de restos de comida poderia atrair urubus e até derrubar um avião", disse o delegado Rafael de Bona.