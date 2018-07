PF deteve suplente de deputado Ernesto Vieira Neto São Paulo, 18/1/2014 - A Polícia Federal deteve na tarde de hoje o suplente de deputado federal Ernesto Vieira Carvalho Neto. Filiado ao PMDB, ele é suspeito de fazer parte do esquema que desviou cerca de R$ 73 milhões da Caixa Econômica Federal. O suplente foi detido entre as cidades de Carolina e Estreito, na região sul do Maranhão, segundo o delegado federal Omar Pepow. Ele deve prestar depoimento ainda hoje, conforme informações da Agência Brasil.