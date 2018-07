PF deverá investigar irregularidades no Fies

No sábado, o jornal Folha de S. Paulo publicou reportagem afirmando que a União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo (Uniesp) pagaria dízimo de 10% a igrejas que lhe indicassem universitários cadastrados em programas de financiamento. Além disso, o grupo praticaria valores de mensalidades maiores a estudantes que têm financiamento estudantil.

A Uniesp conseguiu, entre 2010 e 2011, aumentar em quase 20 vezes o número de alunos beneficiados com o Fies. Neste ano, a instituição registrou 12,5 mil estudantes com esse perfil. O dinheiro da comissão a igrejas e outras instituições, de acordo com a reportagem, seria proveniente dos repasses dos governos federal - por meio Fies - e estadual, pelo programa Escola da Família.

A Uniesp divulgou nesta segunda-feira nota em que refuta as acusações. Afirma que os valores das mensalidades praticados aos beneficiários dos programas são definidos por tabela e divulgados na internet. Em relação a comissões a igrejas, a instituição defende que se trata de responsabilidade social. A Secretaria Estadual de Educação informou que está apurando possíveis irregularidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.