PF divulga foto de italiano procurado pela Interpol

Andolfi convivia com uma brasileira chamada Rosângela em Salvador, na Bahia. Em 9 de outubro de 2000, seu veículo foi encontrado carbonizado na periferia da capital baiana e, desde então, ele não foi mais visto. Sua companheira na época notificou o desaparecimento, mas desconfia que ele esteja vivo. Ela não teve mais notícias do italiano.

A PF desconfia que, ao saber que estaria prestes a ser descoberto, o criminoso teria simulado sua própria morte, já que, em dezembro de 2000, ano do desaparecimento, Andolfi teria mantido contato no Paraguai com pessoas que poderiam renovar seu passaporte daquele país. O documento, no entanto, não chegou a ser emitido.

Recentemente, sua família na Itália solicitou à Justiça italiana a declaração de sua morte presumida, alegando que seu desaparecimento já tem mais de 10 anos.

Qualquer informação relativa à possível localização do italiano pode ser encaminhada à Representação da Interpol na Bahia, através do e-mail interpol.srba@dpf.gov.br, e será mantida em sigilo.