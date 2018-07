PF divulga lista de passaportes afetados por recall

De acordo com a PF, responsável pela emissão dos passaportes, o erro ocorreu devido a um problema no programa eletrônico da Casa da Moeda. O motivo ainda está sendo apurado. Os donos dos passaportes com defeito estão sendo avisados para fazer a troca nos locais onde os documentos foram emitidos.

Ainda de acordo com a PF, as embaixadas foram avisadas do problema e, portanto, o defeito no documento não impede viagens ao exterior. A polícia não informou o prazo para a finalização das trocas, mas disse que os cidadãos lesados não terão custos adicionais.

O novo passaporte eletrônico, que começou a ser emitido a partir de dezembro de 2010, tem como principal característica um chip inserido na sua capa. Neste chip constam dados pessoais e informações biométricas do portador (fotografia e impressões digitais). Os equipamentos instalados nos postos de fiscalização da PF em aeroportos, portos e fronteiras terrestres estão preparados para a leitura automática do dispositivo.