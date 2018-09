PF diz que pode manter apreensão de armas em RR O delegado da Polícia Federal (PF) Fernando Segóvia disse hoje que agentes da corporação podem continuar a apreender armas na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, mesmo depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter negado pedido para a expedição de mandado de busca e apreensão de armamentos na reserva. O pedido havia sido protocolado no Supremo pela Advocacia-Geral da União (AGU) na última terça-feira, segundo informação da Agência Brasil. "Nós só não podemos entrar nas casas das pessoas para fazer a busca, mas, se encontramos alguém armado, sem ter autorização de porte concedida pela PF, podemos fazer a apreensão", explicou o delegado, que é o coordenador-geral das operações da Polícia Federal na Raposa Serra do Sol.