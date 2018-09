PF do Paraná prende 26 acusados de tráfico de drogas

De acordo com a PF, a organização é especializada na aquisição de maconha e crack, em território paraguaio, e na remessa da droga para os Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Há um total de 33 mandados de prisão expedidos, dos quais 26 já foram cumpridos, e mais 27 mandados de busca e apreensão.

Segundo um comunicado divulgado pela PF, outras 21 pessoas já haviam sido presas em flagrante durante as investigações nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Helena, Cascavel e Curitiba, no Paraná, Varginha, em Minas Gerais, Penápolis, em São Paulo, e Itabuna, na Bahia. Mais de 11 toneladas de maconha foram apreendidos juntamente com 2,6 quilos de crack, 14 veículos e quatro armas de fogo.