PF do RS investiga golpe contra Lula na Previdência A Polícia Federal investiga um golpe que utilizou o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conseguir empréstimo consignado, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O promotor de Justiça Rodrigo de Oliveira Vieira encaminhou à Justiça de Uruguaiana pedido que o caso seja repassado para a polícia da região.