PF e Incra demarcam área de quilombo no RS A Operação Guabiju, deflagrada na última quarta-feira, vai demarcar as áreas do quilombo "Rincão dos Negros", localizado no município de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de regularizar a situação das terras ocupadas, segundo a Polícia Federal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), responsáveis pela operação.