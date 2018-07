PF e MP-PR fazem operação contra sonegação fiscal

O coordenador do Gaeco em Guarapuava, Tadeu de Góes Lima, disse, em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, que as investigações começaram em 2006, em inquérito na Polícia Civil para investigar denúncias de estelionato envolvendo proprietários de postos de combustíveis. Dois anos depois, o Gaeco instaurou procedimento investigatório criminal e começou a perceber que o esquema era maior, com falsidade ideológica e documental. Posteriormente, apareceram indícios de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com a entrada da PF na investigação.

Segundo o coordenador do Gaeco, a quadrilha agia criminosamente a partir da criação de empresas em nome de laranjas. "Os lucros ficavam com eles (líderes) porque obtinham procurações com plenos poderes para administrar os bens", destacou. Estima-se que possam ter sido sonegados pelo menos R$ 500 milhões. De acordo com o delegado da Polícia Federal em Guarapuava, Maurício de Brito Todeschini, para tentar ludibriar as autoridades, havia frequente troca de pessoas como sócios das empresas. Nas investigações foi possível identificar pelo menos cem empresas. Os documentos apreendidos nesta quarta-feira podem levar à identificação de outras.