PF efetua operação contra caça-níqueis no RS A Polícia Federal (PF) iniciou hoje a segunda fase da Operação Arredores, na cidade gaúcha de Caxias do Sul, para desarticular um esquema de exploração de jogos de azar por meio de caça-níqueis. Cerca de 100 agentes da PF cumprem 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Segundo a corporação, o objetivo é apreender documentos, máquinas e bens obtidos com recursos de origem ilícita. Até 9h50, um suspeito havia sido preso e um veículo de passeio, apreendido. Na noite de ontem, como parte da operação, a PF fechou uma lan house no centro da cidade. No estabelecimento, 20 computadores conectados a um servidor remoto mantinham jogos de caça-níqueis. Cinco funcionários foram indiciados. O responsável pelo negócio não foi encontrado.