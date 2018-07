PF encontra avião com 400 kg de cocaína em SP Um avião vindo do Paraguai com 400 quilos de cocaína foi apreendido pela Polícia Federal (PF) em Ribeirão Preto (SP) na terça-feira (9). Ele estava no meio de um canavial localizado entre as cidades de Altinópolis (SP) e Serrana (SP). No momento da apreensão, três homens faziam a segurança da pista e um deles acabou trocando tiros com a polícia. Ele estava armado com uma pistola nove milímetros de origem italiana.