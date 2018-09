PF encontra drogas, dinheiro e prende traficante no AM A Polícia Federal apreendeu hoje 150 quilos de cloridrato e pasta base de cocaína em uma casa num condomínio de classe média em Manaus (AM). Quatro pessoas foram presas, entre elas um dos maiores fornecedores de drogas no país segundo a PF, Antônio Nunes Vieira, o Paulista.