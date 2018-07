PF espera ordem para transferir acusado do caso Glauco A transferência para São Paulo do estudante Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, suspeito de matar o cartunista Glauco Vilas Boas e seu filho Raoni na última sexta-feira, depende de uma autorização judicial, segundo informações da Polícia Federal (PF) em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde ele está detido. De acordo com a corporação, o jovem foi preso na noite de ontem enquanto tentava fugir para o Paraguai, após passar três dias planejando a rota e roubar um veículo no começo da manhã de ontem.