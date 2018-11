PF estoura suposto laboratório do tráfico em SP A Polícia Federal, por meio das superintendências regionais de São Paulo e Rio de Janeiro, deflagraram nesta segunda-feira, 30, a Operação Conexão, cujo objetivo era estourar um laboratório de refino de drogas na região leste da capital paulista. De acordo com a PF, o laboratório tinha capacidade de refinar 30 quilos de cocaína por semana. No local, foram presas três pessoas, uma delas já possuía mandado de prisão preventiva em aberto. Com o trio, a polícia apreendeu farta documentação que contabilizava o tráfico. Foram apreendidos também uma balança de precisão, cerca de 40 quilos de crack, 40 aparelhos celulares, uma pistola 9 milímetros com mira laser, um revólver 357, três veículos e aparelhos eletrônicos utilizados pela quadrilha. As investigações sinalizam para a conexão do Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo e do Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, que consideravam o local como um importante ponto de fornecimento de drogas e armas para as duas organizações criminosas.