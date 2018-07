PF evita reconstituir tiroteio de Cadu em Foz do Iguaçu O delegado federal de Foz do Iguaçu, Marcos Paulo Pimentel, responsável pela investigação da tentativa de homicídio contra policiais federais e policiais rodoviários por parte do estudante Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, o Cadu, de 24 anos, disse que está tentando evitar a reconstituição da tentativa de fuga pela Ponte da Amizade. "Estamos colhendo depoimentos para ver se excluímos a reconstituição, em razão do tumulto que pode ocorrer", afirmou Pimentel. "Tentamos evitar, mas se for necessário será feito."