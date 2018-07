PF fará operação-padrão em aeroportos na quinta-feira

Policiais federais farão na próxima quinta-feira operação-padrão nos aeroportos brasileiros para protestar contra as terceirizações em funções exclusivas da Polícia Federal (PF). "O terceirizado deveria ser usado para as atividades meio, nunca para as atividades fim. Estão tentando terceirizar as pessoas para exercerem uma atividade de policial, como autorizar a entrada de estrangeiros no País", disse o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Marcos Wink, de acordo com informações da Agência Brasil.

No dia da operação-padrão, os policiais vão checar a documentação e bagagens de todos os passageiros que desembarcarem ou embarcarem. "Este trabalho deveria ser rotineiro, mas por falta de efetivo não é feito. A gente está fazendo isso para mostrar a precarização do serviço da PF", disse Wink.