PF faz ação contra fraude em cartões de crédito em SP

De acordo com a PF, a quadrilha causou um prejuízo estimado em R$ 4 milhões somente com o desvio de cartões da Caixa Econômica Federal (CEF), de janeiro de 2010 até outubro de 2011. Esse valor pode triplicar, caso sejam computadas as fraudes realizadas com cartões de outros bancos.

A quadrilha também fazia a clonagem de cartões de crédito e de débito e atuava na falsificação de cheques. Os investigados fazem compras, transferências bancárias e pagamentos de boletos bancários com os cartões subtraídos dos Correios e com outros cartões clonados.

A Operação Crédito Fácil é feita por 250 policiais que cumprem os mandados expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal da capital paulista, Itapetininga e Limeira, estas duas no interior de São Paulo. A Justiça Federal decretou o bloqueio de ativos financeiros e veículos dos envolvidos.