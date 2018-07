PF faz ação de combate ao contrabando no centro de SP A Polícia Federal (PF) prendeu hoje cerca de 20 pessoas envolvidas no comércio e depósito de mercadorias contrabandeadas na região da Rua Santa Ifigênia, centro da capital paulista, como parte da Operação Sebta. O grupo, de brasileiros e estrangeiros chegou à sede da PF, no bairro da Lapa, por volta das 16h30, em um ônibus. A Polícia Federal apreendeu dois caminhões com produtos eletrônicos, entre eles TVs de LCD, notebooks, câmeras digitais e pen drives, mas não calculou o valor do material, que será encaminhado à Receita Federal.