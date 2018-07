PF faz campanha no dia nacional contra abuso infantil

Em Rondônia, o evento iniciará com debates entre representantes de órgãos estaduais e federais. Após a apresentação, haverá abertura para perguntas, tanto da comunidade estudantil, quanto dos meios de comunicação presentes.

Em Santa Catarina, a corporação realizará uma palestra sobre o tema, em Florianópolis, com a participação de cerca de 200 alunos, professores, pais e entidades interessadas. A partir de então vários encontros serão realizados a fim de conscientizar e alertar a sociedade sobre esse tipo de crime. Em Itajaí, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, a palestra será realizada na Escola Básica Arnaldo Brandão.

Prisão

Quinze agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) do Rio de Janeiro prenderam um homem acusado de abusar sexualmente dos sobrinhos, no bairro da Taquara, na zona oeste da capital fluminense. Desde sexta-feira os policiais já cumpriram três dos cinco mandados de prisão contra supostos pedófilos. Na noite de ontem, um policial militar foi preso sob a acusação de violentar a própria filha.