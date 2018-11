PF faz em Cuiabá maior apreensão de cocaína do ano A Polícia Federal apreendeu esta tarde cerca de 1 tonelada de cocaína em Cuiabá, no Mato Grosso. A droga estava escondida no assoalho de três caminhões-baú. Os motoristas dos veículos foram presos. Segundo a PF, a droga estava sendo levada da cidade de Tangará da Serra para fora do Estado. A polícia informou que esta é sua maior apreensão de cocaína em 2008.