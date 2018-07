PF faz na BA maior apreensão do ano de LSD no País A Polícia Federal realizou sábado, no Aeroporto Internacional de Salvador (BA), a maior apreensão de LSD do ano no Brasil. João Marques Pires Junior, de 24 anos, natural de Porto Velho (RO) e residente em Balneário Camboriú (SC), foi flagrado tentando embarcar para o Rio de Janeiro com 50.499 micropontos do alucinógeno. A droga estava em uma mochila. Com o suspeito também foram encontrados 240 gramas de haxixe e 43 gramas de skunk - uma espécie de maconha geneticamente modificada. De acordo com o detido, a droga veio de Amsterdã (Holanda). Ele também declarou que esta foi a quarta vez neste ano que ele foi à Europa para trazer drogas para o País. Pires Junior contou aos agentes que receberia R$ 25 mil pelo transporte. Ele está detido na sede da Polícia Federal na capital baiana, acusado de tráfico internacional de drogas.