PF faz operação contra comércio ilegal de ouro no AP A Polícia Federal (PF) no Amapá deflagrou hoje a Operação Bateia, com o objetivo de coibir o comércio ilegal de ouro no Estado. Parte dele, segundo a PF, vem de garimpos clandestinos localizados na Guiana Francesa e em áreas de preservação da União, como o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque.