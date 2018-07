PF faz operação contra crimes ambientais em SP e MG

A operação conta com a participação de cerca de 130 policiais federais e ambientais, além de servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Renováveis (Ibama). As investigações começaram após a PF ter conhecimento de que um grupo capturava irregularmente animais silvestres nas matas localizadas na região de Jales e outros municípios do Estado de São Paulo e depois os vendia. Os suspeitos falsificavam ou adulteravam as anilhas fornecidas pelo Ibama e que permitem a identificação das aves.

Durante as investigações quatro pessoas foram presas com aves que estavam com anilhas adulteradas. Uma pistola também foi aprendida. Os envolvidos serão indiciados e responderão por crime contra a fauna, quadrilha ou bando e falsificação de selo ou sinal público, com penas que variam de um a seis anos de prisão.