PF faz operação contra crimes de corrupção em MT

Segundo a PF, a Operação Asafe, referência ao profeta que escreveu o salmo 82 da bíblia, está sendo realizada em Cuiabá, Várzea Grande e Alto Paraguai, no Mato Grosso, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O inquérito judicial está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal no Estado.

Participam da operação 125 policiais federais e dois médicos, acompanhados de seis membros do Ministério Público Federal e dez representantes indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso.