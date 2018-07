PF faz operação contra pedofilia em 17 Estados e no DF A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Carrossel II, com o objetivo de combater a pornografia infantil na rede mundial de computadores. A megaoperação, que conta com 650 agentes que tentarão cumprir 113 mandados de busca e apreensão em 17 Estados e no Distrito Federal, tem apoio da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, instaurada no Senado Federal em março de 2008 para investigar o assunto. A investigação contou com o apoio da Interpol no Brasil. A PF fará um balanço das ações na tarde de hoje. Cada equipe de policiais contará com um perito criminal especialista em informática para que a análise inicial do computador ocorra ainda no local da busca. Os policiais promoverão a apreensão de computadores, discos rígidos, pen drives, cartões de memória, CDs, DVDs e todo material que possa estar, direta ou indiretamente, associado à prática de pedofilia. As investigações da Operação Carrossel já identificaram aproximadamente 200 pedófilos em mais de 70 países. Somente na Holanda foram identificados cerca de 100 pedófilos. Em Israel e na Grécia os investigadores mapearam, respectivamente, 30 e 22 pessoas envolvidas com pornografia infantil. A Polícia Federal e a Interpol têm mantido contato com as autoridades policiais desses países no sentido de auxiliar na prisão dos criminosos.