PF faz operação contra tráfico de drogas em 3 Estados

O nome da Operação Arremesso surgiu por meio da forma como uma parte do grupo criminoso entregava parte das drogas: arremessava os entorpecentes de aviões de pequeno porte, que partiam carregados do Paraguai até o destino final no Brasil. Outra parte da quadrilha utilizava caminhões e carros de passeio para levar a droga da fronteira até os Estados de São Paulo, Goiás e Paraná.

Durante as investigações, iniciadas no ano passado, 20 pessoas já haviam sido presas em flagrante em São Paulo, Goiás, Paraná e no Mato Grosso do Sul. Também já foram apreendidos mais de oito toneladas de entorpecentes.