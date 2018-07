PF faz operação contra tráfico de drogas em 4 Estados A Polícia Federal montou hoje a Operação Volver, em quatro Estados do País, com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes. Serão cumpridos 37 mandados de prisão temporária, dois mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cáceres e Cuiabá (MT), Uruaçu e Jataí (GO), Rio Branco (AC), Vila Velha e Viana (ES). Segundo a PF, os alvos são comerciantes, advogados, um servidor público, um militar das forças armadas e presidiários que cumpriam penas em estabelecimentos penais nos Estados de Mato Grosso e Espírito Santo, comandando o tráfico de drogas do interior dos presídios.