PF faz operação de busca e apreensão no banco Opportunity A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação de busca e apreensão nas sedes do banco Opportunity, no Rio de Janeiro e em São Paulo, como parte da Operação Satiagraha, que investiga delitos financeiros cometidos pela instituição, informou o Ministério Público Federal à Reuters nesta quarta-feira.