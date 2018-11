PF faz operação e prende Daniel Dantas, Nahas e Pitta A Polícia Federalprendeu nesta terça-feira o banqueiro Daniel Dantas, do BancoOpportunity, numa investigação relacionada aos desdobramentosdo escândalo do mensalão. O investidor Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo CelsoPitta também foram detidos na mesma operação. De acordo com uma porta-voz da PF, o banqueiro seria ocomandante de "uma organização criminosa envolvendo a práticade diversos crimes e possuía várias empresas de fachada para odesvio de verbas públicas". Procurado pela Reuters, o advogado de Dantas, NélioMachado, não foi imediatamente encontrado para comentar. A operação da PF, batizada de Satiagraha, foi iniciada porvolta de 6h em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília.De acordo com a assessoria da PF foram expedidos 24 mandatos deprisão e 56 de busca e apreensão. Dantas é acusado de quatro crimes: formação de quadrilha,lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. Por volta das 6h30, cerca de 20 agentes da PF em cincocarros chegaram à sede do Banco Opportunity, no Rio, onderealizam uma varredura nos computadores e documentos dainstituição. O chamado esquema do mensalão envolvia o suposto pagamentode dinheiro a deputados da base aliada do governo do presidenteLuiz Inácio Lula da Silva em troca de apoio no Congresso. Asdenúncias do esquema derrubaram figuras importantes do governopetista, como o então ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu. Segundo a PF, há uma ligação entre o esquema do mensalãocom os acusados. A PF informou que o esquema comandado pelopublicitário Marcos Valério desviava recursos públicos para omercado financeiro. A operação contava com a participação dobanqueiro Daniel Dantas, afirmou um agente da PF no Rio. O dinheiro desviado era lavado no mercado de capitais,segundo a polícia. (Reportagem de Eduardo Simões, em São Paulo; Denise Luna eRodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)