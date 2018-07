PF faz operação em 3 Estados contra tráfico de drogas

A Operação Rio dos Sinos está sendo realizada nas cidades de Viamão e São Leopoldo (RS); Imbituba e Camboriú (SC); e Aral Moreira e Ponta Porã (MS). Dois sítios na região metropolitana de Porto Alegre são alvo de buscas pela PF.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) iniciou a investigação em junho de 2011 e identificou a atuação de organização criminosa com atuação em Porto Alegre e cidades vizinhas. Segundo a PF, os fornecedores estão baseados no Mato Grosso do Sul, nas cidades de Aral Moreira e Ponta Porã, e distribuem drogas para o Rio Grande do Sul, regiões da Grande Porto Alegre, do Vale do Sinos e da Serra Gaúcha, e para Santa Catarina, em Balneário Camboriú e Imbituba.

Os integrantes do grupo e o seu patrimônio foram identificados durante investigação. Oito prisões em flagrante foram realizadas entre janeiro e abril deste ano, com 92 quilos de cocaína e 152 de maconha apreendidos, além de veículos, armas e munições, que contribuíram para caracterizar e comprovar a materialidade da atuação no tráfico de drogas.

De acordo com a PF, as contas bancárias dos integrantes do grupo foram bloqueadas e o patrimônio encontrado, sequestrado, com o objetivo de descapitalizar a organização, impossibilitando, assim, o retorno à atividade criminosa.