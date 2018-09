PF faz operação no AM e DF contra fraude em licitações

Segundo a PF, há indícios de que uma empresa de publicidade de Manaus estaria participando de licitações com agentes públicos do Estado do Amazonas, contratando valores superiores ao real custo da licitação. A fim de acobertar os valores superfaturados, a empresa estaria obtendo notas fiscais de uma terceira companhia, também do ramo de publicidade. Esta última empresa possui como sede uma residência e não tem funcionários.

Serão realizadas buscas nas residências e escritórios do sócio de fato da empresa que comercializa as notas fiscais, localizados em Manaus e em Brasília. Também serão cumpridos mandados em uma fundação pública do Estado do Amazonas e na sede da empresa suspeita de superfaturar licitações.