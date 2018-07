PF faz operação para combater tráfico entre PR e MG

As investigações tiveram início em fevereiro e apuraram que uma suposta quadrilha de traficantes sediada na região metropolitana de Belo Horizonte, com ramificações em Itabira, adquiria cocaína no Paraguai por meio de contatos em Foz do Iguaçu. Nos últimos quatro meses, outras seis pessoas, incluindo o braço operacional do bando, foram presas em flagrante. Nestas oportunidades, foram apreendidas dezenas de quilos de cocaína.