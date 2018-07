Cinco pessoas, inclusive dois vendedores, foram conduzidos à delegacia da PF e autuados em flagrante. Se forem processados e condenados, poderão pegar penas de quatro a oito anos de reclusão. Santana do Livramento recebe grande fluxo de turistas que vão às compras nos free-shops de Rivera, no Uruguai. A linha da fronteira passa no meio das duas cidades.