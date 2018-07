PF: homem que ameaçou explodir avião no RJ é polonês

O voo 8102, da TAM, estava previsto para sair do Rio com destino a Frankfurt, na Alemanha, às 21 horas de ontem, mas só decolou por volta das 5h30 de hoje. Policiais federais detiveram o polonês, realizaram uma varredura nas bagagens e no interior do avião e interrogaram a tripulação. Como nada foi encontrado, o voo foi liberado. Os passageiros foram obrigados a esperar no saguão do aeroporto enquanto ocorria a investigação.

Segundo informações da Polícia Federal, as testemunhas afirmaram que o polonês já estava no voo quando comunicou aos comissários de bordo que havia uma bomba no interior do avião. Segundo a Polícia Federal, a bagagem de mão do polonês foi destruída, já que o conteúdo da mala divergia da descrição feita por ele antes do embarque.