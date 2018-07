PF indicia reitor de universidade por fraude A Polícia Federal no Rio Grande do Sul indiciou o reitor da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e outras quatro pessoas por falsidade ideológica, em um inquérito que investiga irregularidades no ensino a distância (EAD). Com sede em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, a universidade, que tem 40 mil alunos em 12 cursos a distância, é suspeita de aprová-los sem a correção das provas.