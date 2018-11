PF investiga 2 mortes em navios atracados na BA Duas mortes de ucranianos ocorridas em navios cargueiros que atracaram na Bahia nos últimos dois dias chamaram a atenção das autoridades sanitárias e da Polícia Federal (PF) no Estado. Hoje, a tripulação do navio King Alfred, de bandeira das Ilhas Marshall, que atracou no Porto de Salvador encontrou o corpo de Olexandr Kalin, de 41 anos, na casa de máquinas da embarcação, onde ele trabalhava.