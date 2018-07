PF investiga crimes de pornografia infantil em 4 Estados

Os agentes rastrearam a rede e detectaram diversos usuários nos quatro Estados compartilhando uma cópia integral de um arquivo contendo imagens pornográficas ou de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, aparentemente estrangeiras, cujas fotos aparecem em outras investigações. Em Aracruz, no Espírito Santo, foi apreendido um HD retirado do computador de um investigado para elaboração do laudo pericial.