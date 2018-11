PF investiga denúncia contra o colégio Anglo A Polícia Federal em Campinas apreendeu, em ação com a Receita Federal e a Delegacia Regional do Trabalho, materiais e documentos em unidades do colégio Anglo. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão de documentos relacionados à contratação de professores, que teriam sido coagidos a aceitar alterações contratuais ilícitas. O colégio nega as acusações.