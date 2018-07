PF investiga droga em Assentamento A Polícia Federal deve assumir as investigações sobre a apreensão, em setembro do ano passado, de maconha no Assentamento Antonio Tavares, em São Miguel do Iguaçu (PR). Hoje, o inquérito está com a Polícia Civil da cidade. Além disso, será pedido parecer sobre envolvimento das famílias acusadas pelos sem-terra de ajudarem traficantes. Com esse parecer, a Justiça deverá decidir se o Incra faz ou não o cancelamento dos contratos.