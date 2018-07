PF investigará morte de juíza no RJ, diz Cardozo O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, determinou que a Polícia Federal (PF) também investigue a morte da juíza Patrícia Lourival Acioli, executada na madrugada de hoje, em Niterói (RJ). "O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso, me procurou e pediu para que nós entrássemos nas investigações. Eu, então, conversei com o governador (do Rio de Janeiro) Sérgio Cabral e determinei à Polícia Federal que entre no caso, já a partir de agora", disse o ministro.