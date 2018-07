PF já prendeu 51 em oito Estados por tráfico de drogas

Chega a 51 o número de presos durante as duas operação da Polícia Federal deflagradas na manhã desta quarta-feira, 11, em oito Estados. A PF busca 70 pessoas envolvidas no tráfico de entorpecentes, em especial drogas sintéticas, como LSD e ecstasy. Segundo a PF, quase todas as prisões aconteceram no Rio. A maioria dos presos pertence à classe média. Foram apreendidas também armas e pequena quantidade de drogas. Veja também: Traficante é achado em cobertura do Rio e mais 7 são presos PF busca envolvidos com tráfico em bairros nobres do Rio No Rio, 28 foram detidos pela Operação Nocaute, que prendeu quatro nos outros Estados. Duas pessoas investigadas pela PF na Operação Nocaute também são investigadas por comércio ilegal de armas. Na Operação Trilha Albis, 22 pessoas foram detidas. Os mandados de prisão foram cumpridos em Santa Catarina, Brasília, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. Mais de 200 policiais do Rio, em um total de 300 policiais federais, participam das operações denominadas Nocaute e Trilha Albis. A maioria das prisões será no Rio. Em Santa Catarina serão cumpridos oito mandados de prisão, em Brasília serão dois e haverá prisões também em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. Os principais alvos das operações são jovens de classe média residentes de bairros nobres como a Lagoa Rodrigo de Freitas, Barra da Tijuca, São Conrado, Recreio dos Bandeirantes e, segundo as investigações, seriam responsáveis pela importação de drogas sintéticas como o ecstasy e LSD, muitas das vezes trocadas na Europa por cocaína. Parte da comunicação entre os traficantes e os compradores era feita pela internet, tanto por e-mails como por mensagens instantâneas. Um dos principais fornecedores de drogas para a classe média da zona sul carioca foi preso no Rio. Henrique Dorneles Forni, conhecido como Greg, é considerado um dos principais fornecedores da classe média da zona sul carioca, atendendo inclusive jornalistas e artistas de televisão. Os envolvidos caíram no grampo da Policia Federal, autorizado judicialmente. No entanto, por serem apenas usuários, não serão alvos dos policiais. O traficante reside em uma cobertura em um prédio de classe alta, no prédio Lagoa Azul, na Avenida Henrique Dodsworth, no Corte do Cantagalo, entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e Copacabana. Texto ampliado às 15h28 para acréscimo de informações. O número correto de presos é 51.