PF liberta motorista refém de ladrões de carga no RS Policiais federais em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, libertaram durante a madrugada um motorista de caminhão que havia sido sequestrado na noite de ontem na região de Itaqui por uma suposta quadrilha especializada em furto de cargas. De acordo com a corporação, os criminosos renderam o motorista quando a carreta havia acabado de ser liberada da Estação Aduaneira de Uruguaiana com 25 mil quilos de leite em pó.