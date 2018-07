PF multa 12 bancos por falta de segurança

Entre as falhas apontadas estão número insuficiente de vigilantes, alarmes que não funcionam e planos de segurança não renovados. "Os bancos tratam com descaso a questão da segurança. A legislação é de 1983, antiga, mas nem essa lei estão cumprindo", afirma Ademir Wiederkehr, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT).

A maior multa foi dada ao Bradesco, de R$ 682.818,07. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma "que as falhas são pontuais" e não espelham redução dos padrões e procedimentos de segurança seguidos pelas instituições financeiras. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.