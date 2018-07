PF oferece atestado de antecedentes criminais pela web A Polícia Federal passou a oferecer pela internet a emissão da Certidão de Antecedentes Criminais. Ao acessar a página da PF, o requerente deve clicar no link Certidão de Antecedentes Criminais e preencher o formulário. Entre os dados solicitados estão nome, filiação, data de nascimento, naturalidade, número da Carteira de Identidade, número do passaporte (não obrigatório) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). O órgão que determinar a apresentação da certidão ao requerente, para validá-la, deverá acessar o site da PF e escolher a opção Validar Certidão. Neste caso, são necessários o número da certidão, data e horário da emissão, que se encontram no documento. Para ser aceita pelos órgãos responsáveis pela regularização de brasileiros no exterior, a certidão emitida pela internet deverá ser validada em um cartório de notas.